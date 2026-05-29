29 мая, 20:43

Спорт

Фетисов обвинил Исинбаеву в побеге из России

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов обвинил двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву в побеге из России.

"Как член Международного олимпийского комитета (МОК), она должна была защищать наши интересы внутри этой организации. Мы ничего не слышали про ее позицию, когда нас отовсюду отстраняли", – приводит слова Фетисова Sport24.

При этом он оценил спортивные заслуги Исинбаевой, отметив, что та – выдающаяся спортсменка. Фетисов также выразил сожаление, что Исинбаева приняла такое решение.

Спортсменка проживает в Испании. В 2016 году она была избрана в комиссию атлетов МОК на восемь лет, срок ее полномочий завершился по окончании Олимпиады-2024 в Париже.

В августе 2025 года в Сети появилась информация, что Исинбаева оставила в России задолженность по платежам за жилую площадь и коммунальные услуги. Сообщалось, что налоговая служба ограничила доступ к трем ее счетам.

В апреле 2026 года на Исинбаеву подали судебный иск за задолженность по оплате коммунальных услуг в 440 тысяч рублей. Уточнялось, что спортсменка, живущая с семьей в Испании, третий год не платит коммунальные услуги за две квартиры в Москве.

Комментируя это, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова призвала не обвинять Исинбаеву в неуплате долгов заранее. По ее словам, в ситуации нужно четко разобраться.

