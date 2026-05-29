Подростка задержали за поджог АЗС в Ленинградской области

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Силовики задержали девочку-подростка за поджог АЗС в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, ночью 28 мая 15-летняя девушка выплеснула легковоспламеняющуюся жидкость на колонку на Приютинской улице во Всеволожске и подожгла ее. После этого она скрылась с места.

"В кратчайшие сроки следователями и оперативными сотрудниками подозреваемая установлена и задержана", – говорится в сообщении.

Во время допроса девушка рассказала, что около двух недель назад с ней в мессенджере Telegram связался неизвестный. Под его влиянием и по его указаниям она купила две канистры бензина, приехала на такси к АЗС и совершила преступление.

Ранее четверо подростков были задержаны за поджоги объектов транспортной инфраструктуры, а также связи и кредитно-финансовой системы в Московском регионе. Преступления они совершали по заданиям украинских спецслужб.

Выяснилось, что подростки общались с девушками в группах для знакомств в мессенджере Telegram. По их просьбе злоумышленники пересылали координаты школ, торговых центров и адресов проживания.

