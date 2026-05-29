Отец миллиардера Илона Маска планирует посетить ПМЭФ

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол планирует принять участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

ПМЭФ в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Страной-гостем станет Саудовская Аравия.

В рамках мероприятия Владимир Путин выступит с содержательной речью. Президент назвал программу форума насыщенной.

Она будет выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Всего ожидается свыше 150 сессий, объединенных в несколько тематических блоков.