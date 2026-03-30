Песков: Путин выступит на ПМЭФ с содержательной речью

Владимир Путин традиционно примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 3–6 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Всегда президент принимает участие, всегда выступление. Все ждут выступления президента на Питерском форуме", – приводит ТАСС слова официального представителя Кремля.

Песков уточнил, что российский лидер выступит на ПМЭФ с содержательной речью.

Ранее Путин заявил, что Россия сохраняет макроэкономическую стабильность, несмотря на трудности и ограничения, направленные против страны. По его словам, РФ добивается устойчивой и предсказуемой динамики инфляции и безработицы.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, уровень доверия россиян Путину составляет 75%. При этом деятельность кабмина одобряют 42,6% респондентов, а работу его главы Михаила Мишустина – 46,1%.