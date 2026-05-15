Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 13:35

Экономика
Главная / Новости /

Путин: ВВП России прибавил 1,8% в марте

ВВП России вырос на 1,8% в марте – Путин

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Валовой внутренний продукт (ВВП) России в марте 2026 года вырос на 1,8%, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент заметил, что меры и решения, принятые в последнее время кабмином, начали давать положительный результат.

По словам российского лидера, в марте рост промышленного производства составил 2,3%, а обрабатывающие производства выросли на 3%. При этом безработица в стране остается на минимальном уровне в 2,2%.

Глава государства обратил внимание и на позитивные статистические данные в экономике страны. Например, в марте ускорилась потребительская активность, рост оптовой торговли составил 8%, а розничная торговля прибавила 6,2%.

"Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов – то есть, чтобы экономический рост становился все более основательным и устойчивым", – сказал Путин и попросил кабмин дальше уделять первостепенное внимание вопросам поддержки экономического роста.

В апреле Путин рассказывал о сокращении ВВП России за январь – февраль 2026 года на 1,8%. Среди причин отрицательной динамики он назвал календарные, сезонные и погодные факторы. Например, в январе рабочих дней было на два меньше, чем годом ранее, а в феврале – на один.

В это же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Россия остается надежным продавцом нефти и нефтепродуктов, выполняя все свои обязанности. Покупать энергоресурсы хочет большое количество стран, несмотря на все незаконные ограничения в отношении российской нефти, уточнял он.

Москвичам рассказали, снизятся ли цены на импортные товары из-за падения курса доллара

Читайте также


властьэкономика

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика