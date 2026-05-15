Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 14:14

Город

Около 159 тысяч малых архитектурных форм привели в порядок в Москве после зимы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Почти 159 тысяч малых архитектурных форм привели в порядок в Москве после зимы. В рамках весенней уборки были очищены скамейки, урны, беседки, игровые комплексы на детских площадках и тренажеры на спортивных, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Каждый элемент тщательно промыли, покрасили и при необходимости отремонтировали. В том числе привели в порядок покрытия на детских и спортивных площадках. Общая площадь работ составила порядка 37 тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении.

Специалисты покрасили и отремонтировали почти 199 тысяч метров ограждений. Работы проводились на улицах, в городских скверах и во дворах жилых домов.

В апреле в столице провели комплексную уборку общественных пространств и дворовых территорий. Специалисты промыли тоннели, мосты, путепроводы, фонтаны, памятники, фасады многоквартирных домов и дорожно-транспортную инфраструктуру.

После зимы в Москве также привели в порядок около 16 тысяч объектов энергетики. В их число вошли более тысячи зданий трансформаторных подстанций, свыше 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов, а также более 500 газорегуляторных пунктов и порядка тысячи центральных тепловых пунктов.

Более 2 тысяч объектов промыли после зимы в столице

Читайте также


городЖКХ

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика