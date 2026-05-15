Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

15 мая, 13:44

Шоу-бизнес

Модель Барбара Палвин и актер Дилан Спроус ждут первенца

Фото: ТАСС/Zuma/Marco Barada

32-летняя модель Барбара Палвин и 33-летний актер Дилан Спроус впервые станут родителями. Супруги поделились новостью в своих социальных сетях, опубликовав снимок с УЗИ.

На кадре видна маленькая ручка, сложенная в рокерскую "козу". Пара повторила жест и оставила похожие эмодзи в подписи к публикации.

Первые предположения о беременности модели появились на Каннском кинофестивале – Палвин вышла на премьеру французского фильма "Параллельные истории" с заметно округлившимся животом. Модель выбрала голубое платье с короткими рукавами и пышной юбкой. Актер появился в классическом черном смокинге. Супруги держались за руки и обнимались, а Палвин периодически поглаживала живот.

Как отмечал TMZ, рождение ребенка ожидается ориентировочно в августе или сентябре.

Ранее родителями стали российские актеры Мила Ершова и Святослав Рогожан. Первенец Кай родился 20 апреля. Артист опубликовал в соцсети пост, в котором поблагодарил супругу за сына и признался, что был счастлив находиться рядом с ней в этот день.

