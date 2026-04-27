Российские актеры Мила Ершова и Святослав Рогожан стали родителями. Первенец Кай родился 20 апреля, следует из поста Рогожана в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В публикации артист поблагодарил свою супругу за сына и признался, что счастлив был находиться рядом с ней в этот день, поддерживать ее и проживать это мгновение.

"Мила, душа моя, <...> я так сильно люблю тебя. <...> Мне сложно подобрать слова, чтобы описать свое восхищение и уважение к тебе. Я сделаю все, чтобы вы были счастливы", – написал актер.

Ранее стало известно, что юморист Гарик Харламов и его супруга актриса Катерина Ковальчук ждут ребенка. Официально она пока не делились новостью с поклонниками, секрет звездной пары выдал коллега Харламова Денис Дорохов на премии "Новое Радио AWARDS 2026".

Комик рассказал, что прекрасно отреагировал на новость о беременности. При этом он отказался раскрывать, на каком сроке сейчас Ковальчук и кого ждут супруги.