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15 июня, 16:04

Политика

В МИД напомнили Макрону о Старобельске после обвинений России в ударе по лавре в Киеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила президенту Франции Эммануэлю Макрону о его молчании после теракта ВСУ в колледже Старобельска. Она высказалась об этом в своем телеграм-канале после того, как французский лидер обвинил Россию в атаке по Киево-Печерской лавре.

"Ни слова за эти недели про убитых в Старобельске ребят в официальном Париже так и не сказали", – подчеркнула Захарова.

Дипломат указала, что Киев и страны Запада "состряпали очередной фейк". Она также отметила, что европейские политики не высказывались по поводу преследования канонической православной церкви на Украине и попыток установить контроль над Киево-Печерской лаврой. Захарова напомнила, что на Западе не обращали внимания и на происходящее вокруг монастырского комплекса и его культурного наследия.

Ранее в Минобороны России заявляли, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского ЗРК Patriot, которую запустили ВСУ при попытке сбить российские снаряды. В ведомстве отметили, что одной из причин некорректной работы системы могла стать передача Киеву ракет с истекшими сроками годности со стороны западных стран.

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