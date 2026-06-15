Ракета Patriot поразила комплекс зданий Киево-Печерской лавры

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Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot, которую запустили ВСУ при попытке сбить российские снаряды. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве заявили, что, по подтвержденным данным, удар по территории лавры нанесла именно ракета комплекса Patriot. Там также отметили, что одной из причин некорректной работы системы могла стать передача Киеву ракет с истекшими сроками годности со стороны западных стран.

В ведомстве подчеркнули, что российские военные не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска поразили не менее 16 объектов украинского ОПК при помощи высокоточного оружия большой дальности и БПЛА. Удары нанесены по предприятиям в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

В частности, поражены заводы "Радар", "Буревестник", "Маяк", цеха на территории киностудии имени А. П. Довженко, "Киевский агрегатный завод", "Авиаремонтный завод № 410" и другие объекты.