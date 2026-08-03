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03 августа, 12:05

Происшествия

Кроссовер сбил мужчину и шестилетнего ребенка на юго-востоке Москвы

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель сбил мужчину и шестилетнего мальчика на Люблинской улице на юго-востоке Москвы. Их доставили в медицинские учреждения, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Авария произошла вечером в воскресенье, 2 августа. Автомобиль Hyundai Creta выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств аварии и проведение процессуальных действий по данному факту.

Ранее в результате ДТП в Дагестане погибли три человека. На трассе Хасавюрт – Бамматюрт столкнулись "Лада Ларгус" и "Лада Приора". После удара последний автомобиль загорелся.

Кроме того, пострадали три человека, в том числе двое детей. Они были госпитализированы в ближайшую больницу.

Крупное ДТП с автобусом произошло в Италии

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