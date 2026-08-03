"Мосбилет" приглашает на самые интересные выставки первой половины августа

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В столичных музеях в первой половине августа представят новые экспозиции, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Посетители смогут увидеть произведения из собраний российских музеев, узнать историю дворца царя Алексея Михайловича, познакомиться с творчеством современных художников и посмотреть на портреты известных артистов театра и кино.

"Пушкин в Михайловском" – 4 августа – 8 ноября, 6+

Адрес улица Арбат, дом 53, строение 6

Выставка в выставочных залах на Арбате Государственного музея А. С. Пушкина познакомит посетителей с произведениями из собрания Пушкинского заповедника. В экспозицию войдут более 100 предметов: живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство, связанные с историей Михайловского, Тригорского и Петровского.

"Очерки провинциальной жизни" – 5 августа – 11 октября, 12+

Адрес Малый Головин переулок, дом 10

Музей русского лубка и наивного искусства представит работы современного художника-примитивиста Юрия Шерова. Посетители увидят картины о повседневной жизни провинции: дворах, праздниках, магазинах и бытовых сценах, часть которых посвящена родному для художника Обнинску Калужской области.

"Новые находки московских археологов" – 5 августа – 22 ноября, 0+

Адрес Манежная площадь, дом 1а

Музей археологии Москвы представит выставку, посвященную последним открытиям столичных специалистов. В экспозицию войдут предметы, найденные во время раскопок в центре города, в том числе бытовые вещи XVII–XIX веков, связанные с банями в Соймоновском проезде, а также находки из района Хамовники.

"Где у дворца бочка, лемех и прапор?" – 11 августа 2026 года – 24 января 2027 года, 0+

Адрес проспект Андропова, дом 39, строение 69

В музее-заповеднике "Коломенское" откроется выставка, посвященная истории дворца царя Алексея Михайловича. Посетителям расскажут о строительстве здания, покажут старинные изображения, планы помещений, инструменты мастеров, изразцы и книги по древнерусской архитектуре.

"Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее…" – 12 августа – 7 сентября, 0+

Адрес улица Знаменка, дом 5

Галерея Александра Шилова представит портреты известных артистов театра и кино. В экспозицию войдут работы народного художника СССР Александра Шилова, среди которых портреты Сергея Шакурова, Эльдара Рязанова, Евгения Князева и других деятелей культуры.

"Фарфор Нины Малышевой. Дар с историей" – 12 августа – 23 мая, 12+

Адрес улица Юности, дом 2

Усадьба Кусково познакомит гостей с творчеством скульптора Дулевского фарфорового завода Нины Малышевой. На выставке представят более 160 предметов из фарфора, керамики и стекла, включая работы, посвященные темам материнства, детства, русского народного эпоса и театра.

"Шереметевы в истории и культуре России" – 14 августа – 31 декабря, 0+

Адрес 1-я Останкинская улица, дом 5

Стендовая выставка в усадьбе Останкино расскажет об истории рода Шереметевых и его представителях. Посетители узнают о пяти поколениях семьи, а также о памятниках и учреждениях культуры, связанных с этим древним российским дворянским родом.

"Графо" значит "пишу" – 15 августа 2026 года – 31 января 2027 года, 0+

Адрес Зубовский бульвар, дом 2, строение 7

Музей Москвы подготовил специальный раздел экспозиции "История Москвы", посвященный грамотности средневековых жителей столицы. Выставка расскажет о древних надписях на предметах, найденных археологами, включая граффити XV–XVI веков и московские берестяные грамоты.

Ранее на платформе "Москино" открылась новая площадка для киносъемок – павильон № 11 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники", построенный в советские годы и ставший первым крупным выставочным центром страны. Его постиндустриальная эстетика, просторные залы и галереи подходят для съемок в жанрах постапокалипсиса, антиутопии, научной фантастики, триллера, военной драмы и документального кино.