"Сделано в Москве" приглашает предпринимателей в арт-павильон "Летний маркет"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Проект "Сделано в Москве" приглашает столичных предпринимателей организовать собственные события на главной площадке проекта в арт-павильоне "Летний маркет" на Болотной площади. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Чтобы провести мероприятие, необходимо иметь статус участника проекта и подать заявку на сайте сделановмоскве.рф. После одобрения заявки предпринимателям бесплатно предоставляют площадку и техническую поддержку. Кроме того, они могут разместить анонс своего события в афише на сайте сезонного проекта "Лето в Москве".

Проведение событий в центре столицы дает предпринимателям возможность напрямую взаимодействовать с широкой аудиторией, повышать узнаваемость продукции, получать обратную связь и увеличивать продажи. Бренды, уже воспользовавшиеся этой возможностью, отмечают рост интереса к своей продукции.

Например, производитель уличного спортивного оборудования KENGURU PRO организовал день спорта для жителей и гостей города. Участники играли в настольный теннис, бадминтон и панна-футбол, танцевали зумбу, изучали основы уличного спорта и тестировали инновационный канатный комплекс для детей и подростков. Специальным гостем стал рекордсмен Книги рекордов России по отжиманиям в стойке на руках, основатель международной школы воркаута Артем Морозов.

"Проект "Сделано в Москве" дал нам возможность не просто представить бренд, а показать, как уличный спорт меняет городскую среду и привычки жителей. Для нас важно, чтобы люди могли не просто увидеть оборудование, а сразу попробовать его в деле", – рассказал гендиректор KENGURU PRO Дмитрий Зайченко.

Другой пример – столичный бренд косметики Russian Beauty Guru, который провел презентацию термотуши. Гости протестировали новинку на тренировках по пилатесу, бегу, растяжке и зумбе. Компания не только проводит события, но и регулярно представляет продукцию в арт-павильонах в рамках сезонных городских проектов. В предыдущем сезоне марка стала лидером по объему продаж среди косметических брендов.

В июле на площадке "Летнего маркета" прошло совместное мероприятие брендов косметики OK Beauty и спортивных комбинезонов и купальников Skin of Angel. Менеджер по связям с общественностью OK Beauty Анастасия Ермолова рассказала, что гости узнали о косметических новинках марки и протестировали их.

Помимо организации событий, проект предоставляет столичным предпринимателям и другие бесплатные инструменты продвижения: размещение товаров в арт-павильонах в рамках сезонных проектов, в фирменных магазинах в густонаселенных районах города, участие в отраслевых выставках, информационную поддержку на сайте и в социальных сетях проекта, упоминания в СМИ, а также возможности для продвижения на ведущих маркетплейсах.

Ранее в арт-павильонах проекта "Лето в Москве" представили товары столичных брендов, созданные по мотивам русского фольклора. В ассортименте представлены свечи, предметы декора, керамическая посуда и прочее.

Например, в павильоне "Самовар" на Арбате начали продавать сувениры, которые создавались по мотивам сказок и преданий народов России.