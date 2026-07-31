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31 июля, 14:49

Город

Московские бренды косметики находят новых клиентов в павильоне "Летний маркет"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Флагманская площадка "Летний маркет" на Болотной площади представляет широкий ассортимент косметики столичных производителей. Арт-павильон проекта "Сделано в Москве" привлекает множество москвичей и туристов, передает портал мэра и правительства столицы.

Прием заявок от предпринимателей на участие в текущем сезоне проекта "Лето в Москве" продолжается. Бизнесу доступна интеграция с ключевыми городскими площадками, включение мероприятий в событийную программу, брендирование объектов инфраструктуры и размещение товаров в арт-павильонах "Сделано в Москве".

По словам предпринимателей, городская поддержка позволяет представить продукцию широкой аудитории, увеличить продажи, укрепить имидж и повысить узнаваемость у покупателей.

Среди участников – столичная марка профессиональной косметики, разрабатывающая средства для салонов красоты и домашнего ухода: кремы, сыворотки, пилинги и маски. Еще один локальный бренд создает линии средств для аппаратной косметологии, ориентированные на зрелую, сухую, чувствительную, жирную и проблемную кожу. В ассортименте также продукты для тела, кожи вокруг глаз и препараты интенсивного действия.

Владелец компании Сергей Кирш рассказал, что бренд присоединился к проекту "Сделано в Москве" в 2022 году. В рамках "Лета в Москве" марка представила тонирующие солнцезащитные кремы, гель с PHA-кислотами, сыворотку с антиоксидантами, а также хиты сезона – бальзам для губ с ароматом теплого хлеба и молочко для тела с запахом смородины.

"Помимо размещения товаров в арт-павильонах уже второй год подряд, мы получаем информационную поддержку: бренд упоминали крупные российские медиа. Теперь жители и гости столицы знают, кто и как делает инновационную косметику в городе", – добавил он.

Бренд, производящий пилинги, эмульсии и сыворотки на основе сибирских трав, также стал участником проекта. Профессиональный косметолог и основательница марки эфирных масел и натуральной косметики Наталия Ткаченко отметила, что поддержка проекта "Сделано в Москве" – это отличная возможность рассказать о марке, повысить узнаваемость и стать частью локального бизнес-сообщества.

По ее словам, продажи зависят от сезона, но наблюдается хорошая динамика. Арт-павильоны на центральных улицах помогают знакомить новых покупателей с продукцией.

Компания также проводит мастер-классы на площадках проекта, делится информацией в социальных сетях и приглашает москвичей и гостей столицы. Общение с аудиторией позволяет заводить знакомства, находить партнеров и привлекать постоянных покупателей.

Еще один столичный бренд делает акцент на бережных премиальных формулах, которые не оставляют ощущения липкости. Косметика подходит для использования с домашними бьюти-гаджетами, например микротоковыми массажерами для лица.

Директор по развитию марки Ольга Кочетова подчеркнула, что участие в проекте "Сделано в Москве" дало компании возможность выйти на рынок и получить отзывы покупателей.

Основательница бренда, производящего косметику на основе ингредиентов из экологически чистых регионов России, Елена Носкова отметила, что участие в проекте помогает привлечь покупателей, найти новых клиентов и договориться о сотрудничестве с другими предпринимателями в рамках бизнес-сообщества.

Благодаря многолетнему участию в сезонных городских проектах бренд повысил узнаваемость и привлек широкую аудиторию, а с несколькими партнерами компания создала коллаборации.

Проект также обеспечивает информационную поддержку и открывает возможности для обучения. В 2026 году площадка на Болотной площади показала небольшой прирост продаж по сравнению с прошлым сезоном.

Помимо флагманской площадки на Болотной площади, для москвичей и гостей столицы работают другие арт-павильоны на центральных улицах. За первый месяц их посетили почти 200 тысяч жителей и туристов, которые приобрели около 45 тысяч товаров столичного производства.

Пространства открыты ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 22:00 по будням и с 09:00 до 22:00 по выходным.

Ранее в арт-павильонах "Лето в Москве" представили товары столичных брендов, созданные по мотивам русского фольклора. Изделия можно приобрести в "Летнем маркете" на Болотной площади, а также в павильонах "Самовар" и "Вишня" на улице Арбат.

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Сюжет: Лето в Москве
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