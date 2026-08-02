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02 августа, 14:22

Политика

В Госдуме предложили передавать 10% вводимого жилья очередникам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Госдуме выступили с инициативой обязательной передачи части квартир в новых многоквартирных домах государству. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

По словам парламентария, такой подход позволит быстрее обеспечивать жильем граждан, стоящих в очередях.

"Несколько лет назад на одной из встреч в правительстве был озвучен тезис, что при введении в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в обязательном порядке 10% передавалось государству для того, чтобы очереди двигались быстрее. Считаю, что это абсолютно правильный, справедливый подход", – заявил Нилов.

Депутат уточнил, что ранее на эту идею позитивно отреагировал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Нилов направил сформулированное предложение в правительство повторно.

"Я считаю, что у него есть перспективы, считаю, что его нужно всесторонне изучать и смотреть, как оно могло бы быть реализовано", – подчеркнул он.

При реализации механизма можно учитывать класс жилья, отметил Нилов. Например, вместо одной квартиры в доме высокого класса передавать большее количество квартир эконом-класса, чтобы больше семей могли получить жилье по договору социального найма.

"Жилищный вопрос один из самых актуальных и сложных. У нас есть федеральные очереди, региональные очереди. И, к сожалению, в этих очередях достаточно много нуждающихся граждан в получении жилья", – добавил парламентарий.

Среди очередников он назвал сирот, инвалидов, ветеранов боевых действий, а также граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах.

Ранее сообщалось, что в ГД разрабатывают законопроект, который введет четкие правила долгосрочной наследуемой аренды жилья со ставкой ниже рыночной. Закон ориентирован на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом, не способных взять ипотеку или подпадающих под социальный наем.

Льготная ставка будет ниже рыночной, а разницу планируют субсидировать из регионального или муниципального бюджета. Договор с арендатором станет бессрочным и будет передаваться по наследству. Кроме того, временная прописка на весь срок аренды позволит детям посещать школы, а взрослым – прикрепляться к поликлиникам, уточнил парламентарий.

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