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15 июля, 08:51

Экономика

В Госдуме подготовят проект о долгосрочной аренде жилья с льготной ставкой

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

В Госдуме разрабатывают законопроект, который введет четкие правила долгосрочной наследуемой аренды жилья со ставкой ниже рыночной. Об этом в разговоре с ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"Мы готовим законопроект, который создаст четкие правила для этого рынка. В первую очередь мы ориентируемся на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку, но не подпадают под социальный наем", – рассказал Кошелев.

Льготная ставка будет ниже рыночной, а разницу планируют субсидировать из регионального или муниципального бюджета. Договор с арендатором станет бессрочным и будет передаваться по наследству. Временная прописка на весь срок аренды позволит детям посещать школы, а взрослым – прикрепляться к поликлиникам, уточнил парламентарий.

Для привлечения инвесторов предлагается обнулить земельный налог, налог на имущество, налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на доход от сдачи помещений на период строительства и 10 лет после ввода дома в эксплуатацию.

Сейчас, по словам депутата, инвесторы не заинтересованы в таких проектах из-за долгого срока окупаемости и отсутствия понятных правил. Предложенные меры должны снизить срок окупаемости и привлечь частный капитал. С 11-го года налоговая нагрузка станет стандартной.

Кошелев отметил, что развитие долгосрочной аренды привлечет частные инвестиции, создаст рабочие места, загрузит стройкомплекс и поможет удержать молодежь и специалистов в регионах. Проект также позволит решить вопрос очередников на жилье и сформировать маневренный фонд.

Ранее в нижней палате парламента предложили отменить обязательную регистрацию по месту жительства и пребывания, сделав ее добровольной. Депутаты объяснили, что в настоящее время за проживание без регистрации или нарушение правил предусмотрена административная ответственность. Однако регистрационный учет уже не дает полного представления о перемещении россиян.

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