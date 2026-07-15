Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 09:58

Город

7 школ построили на западе Москвы с 2021 года

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

7 школ построили на западе Москвы с 2021 года в рамках Адресной инвестиционной программы. Новые образовательные учреждения рассчитаны почти на 2,8 тысячи учащихся, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь новых зданий превышает 50 тысяч квадратных метров. Объекты появились в районах Кунцево, Тропарево-Никулино, Раменки, Филевский Парк и Ново-Переделкино. Школы оснащены современным оборудованием, пространства спроектированы для учебы, общения и проектной деятельности.

В 2021 году в Западном административном округе появились два учебных корпуса, в 2023 и 2024 годах – по одному зданию, в 2025-м возвели еще два объекта, в 2026-м ввели в эксплуатацию новую школу.

В этом году на Лукинской улице в районе Ново-Переделкино построили школу на 550 учащихся 6–11-х классов. Новый корпус войдет в состав школы № 1238. В здании предусмотрены зал для мероприятий, студия хореографии, IT-полигон с зонами 3D-моделирования, робототехники и прототипирования, а также медиатека.

Глава департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров подчеркнул, что ключевой акцент был сделан на создании безбарьерной среды. В частности, для маломобильных детей были разработаны комфортные маршруты, главные входы здания выровнены по уровню с тротуаром, а также смонтирован лифт, обеспечивающий доступ между этажами.

В Кунцеве в 2021 году ввели в эксплуатацию два школьных здания – на Партизанской и Оршанской улицах. Общая площадь объектов превысила 13,8 тысячи "квадратов". Каждый корпус рассчитан на 400 детей. В них созданы условия для учебы и внеурочной деятельности, на территории оборудованы спортивные и рекреационные зоны.

Район Тропарево-Никулино также получил новые образовательные объекты. В 2023 году здесь построили учебный корпус на 350 мест для школы "Тропарево" на улице Академика Анохина.

В 2024 году на Никулинской улице открыли новый корпус школы № 1329. Здание переменной этажности площадью более 7,3 тысячи "квадратов" оснастили универсальными и специализированными кабинетами, лабораторно-исследовательскими комплексами, робоклассом и медиатекой. В корпусе есть спортивный и актовый залы, а на территории – волейбольная и баскетбольная площадки, сектор для прыжков и зона отдыха.

Между тем в Печатниках появится образовательный комплекс на 875 учащихся. В здании на улице Шоссейной будут находиться школа и детский сад. В дошкольном блоке сделают 12 групп, музыкальный и физкультурный залы. Работы планируется завершить в конце 2028 года.

Собянин: построенная в Ново-Переделкине школа откроется 1 сентября

Читайте также


образованиестроительствогород

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

Может ли лень быть полезной?

Подобное состояние, длящееся более 2 недель, может сигнализировать о начале депрессии

У лени могут быть и плюсы, если относиться к ней как к сигналу тела, а не как к врагу

Читать
закрыть

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика