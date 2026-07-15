Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

7 школ построили на западе Москвы с 2021 года в рамках Адресной инвестиционной программы. Новые образовательные учреждения рассчитаны почти на 2,8 тысячи учащихся, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь новых зданий превышает 50 тысяч квадратных метров. Объекты появились в районах Кунцево, Тропарево-Никулино, Раменки, Филевский Парк и Ново-Переделкино. Школы оснащены современным оборудованием, пространства спроектированы для учебы, общения и проектной деятельности.

В 2021 году в Западном административном округе появились два учебных корпуса, в 2023 и 2024 годах – по одному зданию, в 2025-м возвели еще два объекта, в 2026-м ввели в эксплуатацию новую школу.

В этом году на Лукинской улице в районе Ново-Переделкино построили школу на 550 учащихся 6–11-х классов. Новый корпус войдет в состав школы № 1238. В здании предусмотрены зал для мероприятий, студия хореографии, IT-полигон с зонами 3D-моделирования, робототехники и прототипирования, а также медиатека.

Глава департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров подчеркнул, что ключевой акцент был сделан на создании безбарьерной среды. В частности, для маломобильных детей были разработаны комфортные маршруты, главные входы здания выровнены по уровню с тротуаром, а также смонтирован лифт, обеспечивающий доступ между этажами.

В Кунцеве в 2021 году ввели в эксплуатацию два школьных здания – на Партизанской и Оршанской улицах. Общая площадь объектов превысила 13,8 тысячи "квадратов". Каждый корпус рассчитан на 400 детей. В них созданы условия для учебы и внеурочной деятельности, на территории оборудованы спортивные и рекреационные зоны.

Район Тропарево-Никулино также получил новые образовательные объекты. В 2023 году здесь построили учебный корпус на 350 мест для школы "Тропарево" на улице Академика Анохина.

В 2024 году на Никулинской улице открыли новый корпус школы № 1329. Здание переменной этажности площадью более 7,3 тысячи "квадратов" оснастили универсальными и специализированными кабинетами, лабораторно-исследовательскими комплексами, робоклассом и медиатекой. В корпусе есть спортивный и актовый залы, а на территории – волейбольная и баскетбольная площадки, сектор для прыжков и зона отдыха.

Между тем в Печатниках появится образовательный комплекс на 875 учащихся. В здании на улице Шоссейной будут находиться школа и детский сад. В дошкольном блоке сделают 12 групп, музыкальный и физкультурный залы. Работы планируется завершить в конце 2028 года.