Минпросвещения разъяснило правила приема в 10-й класс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

При отсутствии свободных мест школа вправе отказать в приеме в 10-й класс. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.

В таком случае родителям необходимо будет обратиться в региональные или местные органы, ответственные за образование, чтобы устроить ребенка в другое учебное учреждение.

Кроме того, школа может проводить индивидуальный отбор для поступления в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения. При этом, если выпускник 9-го класса не прошел конкурс, орган исполнительной власти или местного самоуправления обязан предоставить ему место в образовательном учреждении, где он сможет учиться по программе универсального профиля или в другой школе, расположенной поблизости.

Вместе с тем в Минпросвещения подчеркнули, что Генпрокуратура и Госдума следят за соблюдением прав несовершеннолетних на получение среднего общего образования.

Для перехода в 10-й класс школьникам необходимо сдать четыре ОГЭ: русский язык, математику и два предмета по выбору. Однако проходной балл каждая школа устанавливает самостоятельно. В Москве он варьируется от 3 до 3,75.

При этом учебные учреждения не могут вводить дополнительные требования для учеников, которые продолжают обучение в той же образовательной организации и набрали необходимый балл.