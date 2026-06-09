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09 июня, 05:22

Общество

Минпросвещения РФ не планирует изменять срок обучения в школах

Фото: depositphotos/uatp12

Минпросвещения России не рассматривает сокращение или увеличение срока обучения в школах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Владимира Желонкина.

"У министерства просвещения на сегодняшний день позиция, что 11 лет – это выбранный оптимальный вариант. Соответственно, пока никаких идей сокращать или увеличивать количество лет обучения нет", – отметил он.

По его словам, Минпросвещения планирует продолжать донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленных 11 лет.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что домашние задания для школьников должны стать более практическими из-за развития искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, современные технологии стали вызовом для системы образования.

Единые учебники по русскому языку и литературе для учеников 5–9-х классов будут готовы к 2028 году, а учебники для 10–11-х классов поступят в российские школы с 1 сентября 2027 года.

В России могут изменить формат домашних заданий в школах

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