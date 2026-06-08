08 июня, 05:58Общество
Минпросвещения не планирует вводить оценку за поведение в колледжах
Фото: ТАСС/Марина Круглякова
Министерство просвещения РФ в настоящее время не рассматривает введение оценки за поведение для студентов колледжей. Об этом рассказал ТАСС замглавы ведомства Владимир Желонкин.
"Ребята уже все-таки более возрастные, более ответственные, которые выбрали профессии и специальности, поэтому пока не считаем это необходимым", – подчеркнул он.
О том, что оценку поведения могут внедрить во всех российских школах с 1 сентября 2027 года, ранее сообщала замминистра просвещения РФ Ольга Колударова. Она уточнила, что это произойдет в случае, если соответствующая апробация пройдет успешно.
По данным ведомства, оценки будет выставлять педагогический коллектив. В него войдут советники директора по воспитанию, учителя‑логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, а также педагоги‑психологи и учителя‑предметники. При этом оценки за поведение в 1-м классе школ выставляться не будут.
Оценки за поведение начнут ставить в российских школах