Минпросвещения не планирует вводить оценку за поведение в колледжах

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Министерство просвещения РФ в настоящее время не рассматривает введение оценки за поведение для студентов колледжей. Об этом рассказал ТАСС замглавы ведомства Владимир Желонкин.

"Ребята уже все-таки более возрастные, более ответственные, которые выбрали профессии и специальности, поэтому пока не считаем это необходимым", – подчеркнул он.

О том, что оценку поведения могут внедрить во всех российских школах с 1 сентября 2027 года, ранее сообщала замминистра просвещения РФ Ольга Колударова. Она уточнила, что это произойдет в случае, если соответствующая апробация пройдет успешно.

По данным ведомства, оценки будет выставлять педагогический коллектив. В него войдут советники директора по воспитанию, учителя‑логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, а также педагоги‑психологи и учителя‑предметники. При этом оценки за поведение в 1-м классе школ выставляться не будут.