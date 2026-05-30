Поведение школьников с ОВЗ будут оценивать в РФ с учетом их здоровья

Поведение школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе с задержкой психического развития или нарушением интеллекта, должно оцениваться с учетом их здоровья. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ опубликован на портале правовой информации.

Документ предусматривает, что при оценке поведения таких обучающихся необходимо учитывать особенности их психофизического развития и состояние здоровья.

О том, что оценку поведения могут внедрить во всех российских школах с 1 сентября 2027 года, ранее сообщала замминистра просвещения РФ Ольга Колударова. Она уточнила, что это произойдет в случае, если соответствующая апробация пройдет успешно.

По данным ведомства, оценки будет выставлять педагогический коллектив. В него войдут советники директора по воспитанию, учителя‑логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, а также педагоги‑психологи и учителя‑предметники. При этом оценки за поведение в 1-м классе школ выставляться не будут.