Проект "Семейные игры" заработает в рамках "Лета в Москве" 6 июня

Проект "Семейные игры" откроется в рамках "Лета в Москве" 6 июня. Каждые выходные для гостей будут готовить тренировки и мастер-классы, эстафеты и спортивно-игровые программы во дворах и парках, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Проект продлится до 30 августа. Для участников организуют 12 спортивно-игровых направлений. Программа предполагает подвижные игры с фитнес-зарядкой, старты и аттракционы. Также гостей приглашают присоединиться к семейной эстафете из восьми этапов с полосой препятствий и пройти спортивный маршрут, состоящий из восьми заданий.

В рамках проекта посетителей познакомят с играми народов мира. Для них подготовят мастер-классы и турниры по шаффлборду, корнхолу, новусу, рашфору, кульбутто, класку и другим дисциплинам.

Кроме того, в программу вошли настольные игры, подвижные игры с мячом, лазертаг, мини-ориентирование, стрельба из лука, бои на мечах, юкигассен, силовое многоборье, семейные забавы с прыжками в мешках и спортивно-логические занятия.

Площадками станут стадион "Авангард", детский парк "Фили", районный центр "Место встречи "Баку", парк "Москворецкий" и другие.

Третий сезон проекта "Лето в Москве" стартовал 30 мая. Он объединит свыше 500 городских площадок, большинство из которых находятся за пределами центра. Главной темой в этом году стало "Время быть вместе".

Летом москвичи и гости города смогут посетить крупные фестивали, среди которых "Театральный бульвар", "Времена и эпохи", "Усадьбы Москвы", поучаствовать в событиях, посвященных истории и культуре, а также присоединиться к акциям на свежем воздухе.

