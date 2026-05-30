Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 17:49

Город

Проект "Семейные игры" заработает в рамках "Лета в Москве" 6 июня

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Проект "Семейные игры" откроется в рамках "Лета в Москве" 6 июня. Каждые выходные для гостей будут готовить тренировки и мастер-классы, эстафеты и спортивно-игровые программы во дворах и парках, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Проект продлится до 30 августа. Для участников организуют 12 спортивно-игровых направлений. Программа предполагает подвижные игры с фитнес-зарядкой, старты и аттракционы. Также гостей приглашают присоединиться к семейной эстафете из восьми этапов с полосой препятствий и пройти спортивный маршрут, состоящий из восьми заданий.

В рамках проекта посетителей познакомят с играми народов мира. Для них подготовят мастер-классы и турниры по шаффлборду, корнхолу, новусу, рашфору, кульбутто, класку и другим дисциплинам.

Кроме того, в программу вошли настольные игры, подвижные игры с мячом, лазертаг, мини-ориентирование, стрельба из лука, бои на мечах, юкигассен, силовое многоборье, семейные забавы с прыжками в мешках и спортивно-логические занятия.

Площадками станут стадион "Авангард", детский парк "Фили", районный центр "Место встречи "Баку", парк "Москворецкий" и другие.

Третий сезон проекта "Лето в Москве" стартовал 30 мая. Он объединит свыше 500 городских площадок, большинство из которых находятся за пределами центра. Главной темой в этом году стало "Время быть вместе".

Летом москвичи и гости города смогут посетить крупные фестивали, среди которых "Театральный бульвар", "Времена и эпохи", "Усадьбы Москвы", поучаствовать в событиях, посвященных истории и культуре, а также присоединиться к акциям на свежем воздухе.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" расширил программу до 77 объектов

Читайте также


Сюжет: Лето в Москве
город

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика