Роспотребнадзор организовал расследование из-за отравления роллами в Москве

Столичное управление Роспотребнадзора инициировало проверку из-за случаев заболевания сальмонеллезом после употребления роллов из ресторана "Якитория". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Информацию о массовом отравлении ранее распространил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА. Утверждалось, что у одного из пострадавших детей был выявлен сальмонеллез.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, речь идет о ресторане, расположенном на бульваре Дмитрия Донского, дом 11.

"По данному случаю пищевого отравления проводится санитарно-эпидемиологическое расследование с организацией комплекса противоэпидемических мероприятий", – рассказали в ведомстве.

Ранее специалисты Роспотребнадзора приступили к проведению эпидемиологического расследования случаев острой кишечной инфекции у воспитанников детского сада № 23 в Одинцове. В СМИ появилась информация, что в дошкольном учреждении зафиксирован случай сальмонеллеза у ребенка.

Позже выяснилось, что в больницу обратились 27 воспитанников детсада в возрасте от 2 до 7 лет с симптомами кишечной инфекции. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление детей.