Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 18:26

Происшествия

Роспотребнадзор организовал расследование из-за отравления роллами в Москве

Фото: depositphotos/Kesu01

Столичное управление Роспотребнадзора инициировало проверку из-за случаев заболевания сальмонеллезом после употребления роллов из ресторана "Якитория". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Информацию о массовом отравлении ранее распространил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА. Утверждалось, что у одного из пострадавших детей был выявлен сальмонеллез.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, речь идет о ресторане, расположенном на бульваре Дмитрия Донского, дом 11.

"По данному случаю пищевого отравления проводится санитарно-эпидемиологическое расследование с организацией комплекса противоэпидемических мероприятий", – рассказали в ведомстве.

Ранее специалисты Роспотребнадзора приступили к проведению эпидемиологического расследования случаев острой кишечной инфекции у воспитанников детского сада № 23 в Одинцове. В СМИ появилась информация, что в дошкольном учреждении зафиксирован случай сальмонеллеза у ребенка.

Позже выяснилось, что в больницу обратились 27 воспитанников детсада в возрасте от 2 до 7 лет с симптомами кишечной инфекции. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление детей.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика