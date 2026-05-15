Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 15:59

Происшествия

Роспотребнадзор проверит кадетский корпус в Красноярске после вспышки норовируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Красноярское управление Роспотребнадзора проверит пищеблок кадетского корпуса, где произошла вспышка норовируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что эксперты Роспотребнадзора отбирают пробы готовой пищи, отбирают образцы смывов с объектов внешней среды, а также обследуют сотрудников, участвовавших в приготовлении и раздаче блюд.

Как сообщили ТАСС в министерстве образования Красноярского края, организацией питания в кадетском корпусе занимается компания "Встреча ВК". Учреждение начало с ней сотрудничать только в марте 2026 года.

О случаях острой кишечной инфекции, выявленных у 33 учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя, стало известно 15 мая. Уточнялось, что пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. У некоторых заболевших выявлена РНК норовируса.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика