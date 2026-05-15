Роспотребнадзор проверит кадетский корпус в Красноярске после вспышки норовируса

Красноярское управление Роспотребнадзора проверит пищеблок кадетского корпуса, где произошла вспышка норовируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что эксперты Роспотребнадзора отбирают пробы готовой пищи, отбирают образцы смывов с объектов внешней среды, а также обследуют сотрудников, участвовавших в приготовлении и раздаче блюд.

Как сообщили ТАСС в министерстве образования Красноярского края, организацией питания в кадетском корпусе занимается компания "Встреча ВК". Учреждение начало с ней сотрудничать только в марте 2026 года.

О случаях острой кишечной инфекции, выявленных у 33 учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя, стало известно 15 мая. Уточнялось, что пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. У некоторых заболевших выявлена РНК норовируса.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

