Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 13:42

Политика

Лукашенко предупредил о последствиях военной атаки на Белоруссию

Фото: kremlin.ru

Военный конфликт на Украине может получить совсем иное качество, если на территорию Белоруссии будет осуществлена атака с какой-либо территории. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко также прокомментировал заявления Киева о том, что Украина определила 500 целей на территории Белоруссии для потенциальных ударов в случае вступления Минска в конфликт. Президент Белоруссии отметил, что у Минска есть "одна очень серьезная цель" с точными координатами.

"Это ж они тоже понимают", – цитирует его агентство БелТА.

В целом Лукашенко оценил подобные заявления как болтовню. Более того, украинские военные не хотят никакой войны с республикой, так как им не нужны 1 500 километров дополнительного фронта, указал белорусский лидер.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил литовское руководство в том, что оно открыло свое воздушное пространство для атак украинских беспилотников по российским регионам. Белоруссия по-прежнему выступает за добрососедство и мирное решение всех конфликтов, однако поведение стран Прибалтики и Польши говорит не в их пользу, указывал он.

Читайте также


политика

Главное

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика