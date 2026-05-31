Лукашенко предупредил о последствиях военной атаки на Белоруссию

Военный конфликт на Украине может получить совсем иное качество, если на территорию Белоруссии будет осуществлена атака с какой-либо территории. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко также прокомментировал заявления Киева о том, что Украина определила 500 целей на территории Белоруссии для потенциальных ударов в случае вступления Минска в конфликт. Президент Белоруссии отметил, что у Минска есть "одна очень серьезная цель" с точными координатами.

"Это ж они тоже понимают", – цитирует его агентство БелТА.

В целом Лукашенко оценил подобные заявления как болтовню. Более того, украинские военные не хотят никакой войны с республикой, так как им не нужны 1 500 километров дополнительного фронта, указал белорусский лидер.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил литовское руководство в том, что оно открыло свое воздушное пространство для атак украинских беспилотников по российским регионам. Белоруссия по-прежнему выступает за добрососедство и мирное решение всех конфликтов, однако поведение стран Прибалтики и Польши говорит не в их пользу, указывал он.

