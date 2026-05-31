31 мая, 20:35

Культура

Умерла актриса из сериала "Триггер" Елена Глебова

Фото: кадр из сериала "Триггер"; режиссер – Дмитрий Тюрин; производство – кинокомпания "Среда"

Заслуженная артистка РФ Елена Глебова умерла на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте "Кино-Театр.ру".

"Годы жизни Елены Глебовой: 28 июля 1956 года – 19 мая 2026 года", – говорится в сообщении.

Глебова окончила Школу-студию МХАТ в 1978 году. После актриса работала в МХАТ имени Горького. Широкую популярность ей принесла роль психолога Тамары Гинзбург в сериале "Триггер".

Крое того, Глебова снималась в фильмах "Соль Земли", "Ипподром", "Россия молодая", "На крутизне" и других.

