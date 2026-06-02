02 июня, 14:01Город
В Москве обновят асфальт на участках Кремлевского кольца
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве обновят асфальт на шести участках Кремлевского кольца, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону ежегодно меняется асфальтобетонное покрытие.
"В этом году проведем работы на Кремлевском кольце, там отремонтируем шесть участков – Москворецкую набережную, Моховую улицу, Боровицкую, Новую, Старую и Лубянскую площади", – перечислил он.
Последний раз работы на указанных участках проводились в 2022 году. При этом гарантийный срок асфальта составляет три года. Одна из главных причин ремонта дорог – это колейность, которая появляется из-за интенсивного движения автомобилей. Она мешает водителям и может негативно отразиться на безопасности дорожного движения.
Специалисты регулярно проверяют состояние дорог и следят за истечением гарантийного срока, чтобы вовремя произвести замену. Работы по ремонту покрытия проводятся преимущественно по ночам, когда меньше машин, и в несколько этапов:
- фрезерование существующего покрытия;
- ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток;
- укладка нового асфальта;
- нанесение дорожной разметки.
Для укладки нового асфальта применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на московских заводах.
Асфальтобетонное покрытие уже обновили на Беломорской улице. Там осталось нанести разметку. Работы прошли на участке от Проектируемого проезда № 6186 до улицы Лавочкина. Площадь обновленного покрытия – более 15 тысяч квадратных метров.
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