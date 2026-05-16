Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 18:18

Город

Работы по комплексному ремонту начались на Фрунзенской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" приступили к работам по комплексному ремонту Фрунзенской набережной. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Здесь планируется полностью заменить асфальт. Работы пройдут на общей площади 96 тысяч квадратных метров. Специалисты установят 15 новых остановочных павильонов, 223 малые архитектурные формы, 6 навигационных стел, 55 опор наружного и контрастного освещения. Кроме того, они выполнят другие работы.

До этого комплексное обновление Фрунзенской набережной проходило в 2015 году в рамках программы "Моя улица".

В 2026 году работы также проведут на трех набережных. Речь идет о Пречистенской, Новодевичьей и Ростовской.

Ранее ремонт дорог стартовал на улице Ильинке в Москве. В рамках работ специалисты обновят около 6 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Сначала специалисты выполнят фрезерование старого полотна, после чего уложат новое и нанесут разметку. Работы будут проводиться в основном в ночное время с частичным ограничением движения.

"Новости дня": благоустройство территории началось на Нагорной улице в Москве

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика