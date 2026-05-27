27 мая, 17:36

Россиянин Рублев вышел в третий круг турнира Roland Garros

Фото: ТАСС/Sipa USA/PressFocus

Российский теннисист Андрей Рублев одолел аргентинца Камило Уго Карабельи в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros), который проходит в Париже.

Игра закончилась со счетом 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу россиянина, посеянного на соревнованиях под 11-м номером. При этом у его соперника не было номера посева.

В третьем круге Рублев встретится с победителем противостояния между португальцем Нуну Боржешем и сербом Миомиром Кецмановичем.

Российский спортсмен занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде.

В третий круг Roland Garros также вышел россиянин Карен Хачанов. В матче второго круга он победил аргентинца Марко Трунгеллити, их встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4). Следующая игра Хачанова состоится со спортсменом из Нидерландов Йеспером де Йонгом.

