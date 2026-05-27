Российский теннисист Хачанов вышел в третий круг Roland Garros

Фото: ТАСС/AP/Aurelien Morissard

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) в Париже. В матче второго круга он одержал победу над аргентинцем Марко Трунгеллити.

Игра завершилась со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 7:6 (7:4). Хачанов был посеян под 13-м номером, а у Трунгеллити он отсутствовал. В следующем круге россиянину предстоит сыграть со спортсменом из Нидерландов Йеспером де Йонгом.

Ранее россиянин Даниил Медведев проиграл австралийцу Адаму Уолтону в первом круге Roland Garros. Игра закончилась со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4.

Как сообщали СМИ, после проигрыша спортсмен сорвался на свою супругу Дарью и разозлил ее. Тогда она спросила, уйти ли ей.

