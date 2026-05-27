Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 17:24

Политика

Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ с требованием дать честную оценку атаке на Рязань

Фото: телеграм-канал "МИД России "

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ с требованием дать оценку атаке беспилотников на Рязань.

"Призываю дать произошедшему честную международную оценку. Не оставлять трагедию без внимания", – написала она в своем канале в мессенджере MAX.

Лантратова подчеркнула, что международные организации обязаны реагировать на такое, а не "делать вид, что ничего не произошло".

ВСУ совершили атаку на Рязань 15 мая. Тогда были повреждены два многоэтажных жилых дома. Кроме того, обломки беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий.

Утверждалось, что всего область атаковали 99 вражеских дронов. Из-за налета БПЛА в городе вводился режим ЧС. В результате ЧП пять человек погибли.

Читайте также


политикапроисшествиярегионы

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика