Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ с требованием дать честную оценку атаке на Рязань

Фото: телеграм-канал "МИД России "

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась в ООН и ОБСЕ с требованием дать оценку атаке беспилотников на Рязань.

"Призываю дать произошедшему честную международную оценку. Не оставлять трагедию без внимания", – написала она в своем канале в мессенджере MAX.

Лантратова подчеркнула, что международные организации обязаны реагировать на такое, а не "делать вид, что ничего не произошло".

ВСУ совершили атаку на Рязань 15 мая. Тогда были повреждены два многоэтажных жилых дома. Кроме того, обломки беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий.

Утверждалось, что всего область атаковали 99 вражеских дронов. Из-за налета БПЛА в городе вводился режим ЧС. В результате ЧП пять человек погибли.