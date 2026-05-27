МИД Франции вызвал посла РФ после ударов возмездия по военным объектам в Киеве

Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции вызвало российского посла в Париже Алексея Мешкова из-за ответных ударов РФ по военным объектам в Киеве после атаки ВСУ на Старобельск. Об этом сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте ведомства.

Вызов дипломата был инициирован главой французского МИД Жан-Ноэлем Барро. Как отмечается в документе, Париж расценил удары возмездия, а также предупреждение об эвакуации сотрудников дипмиссий в Киеве как неприемлемые действия, угрожающие безопасности зарубежных дипломатов.

В то же время во Франции заявили о готовности продолжать поддержку Украины.

Украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В момент нападения в здании находились 86 студентов и один сотрудник. В результате ЧП погиб 21 учащийся, еще более 60 человек получили ранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

В ответ на это российская армия осуществила массированные удары по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В операции использовались ракеты "Орешек", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".

Спустя время МИД РФ призвал иностранцев как можно скорее покинуть Киев, а местным жителям – избегать объектов военной и административной инфраструктуры, поскольку Вооруженные силы РФ намерены продолжать систематические удары по предприятиям ВПК Украины.