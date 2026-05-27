Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 16:59

Политика

МИД Франции вызвал посла РФ после ударов возмездия по военным объектам в Киеве

Фото: ТАСС/Денис Устинов

Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции вызвало российского посла в Париже Алексея Мешкова из-за ответных ударов РФ по военным объектам в Киеве после атаки ВСУ на Старобельск. Об этом сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте ведомства.

Вызов дипломата был инициирован главой французского МИД Жан-Ноэлем Барро. Как отмечается в документе, Париж расценил удары возмездия, а также предупреждение об эвакуации сотрудников дипмиссий в Киеве как неприемлемые действия, угрожающие безопасности зарубежных дипломатов.

В то же время во Франции заявили о готовности продолжать поддержку Украины.

Украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В момент нападения в здании находились 86 студентов и один сотрудник. В результате ЧП погиб 21 учащийся, еще более 60 человек получили ранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

В ответ на это российская армия осуществила массированные удары по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В операции использовались ракеты "Орешек", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".

Спустя время МИД РФ призвал иностранцев как можно скорее покинуть Киев, а местным жителям – избегать объектов военной и административной инфраструктуры, поскольку Вооруженные силы РФ намерены продолжать систематические удары по предприятиям ВПК Украины.

Песков прокомментировал отказ западных СМИ посетить Старобельск

Читайте также


Сюжет: Удар ВСУ по колледжу в ЛНР
политика

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика