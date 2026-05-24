ВС РФ нанесли "Орешником" удар возмездия по военным объектам на Украине

Армия России нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что удар был также нанесен аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон", а также крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования. Помимо этого, были использованы ударные беспилотные летательные аппараты.

Отмечается, что удары были нанесены в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

Было нанесено поражение объектам нефтепереработки, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов и горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

За сутки ВСУ потеряли порядка 1 065 военнослужащих. В частности, в зоне ответственности группировки войск "Север" силы Украины потеряли до 175 человек, от действия группировок "Запад" – более 180, "Южная" – более 90, "Центр" – около 305, "Восток" – свыше 265, а "Днепр" – до 50 военнослужащих.

Кроме того, средства ПВО России за сутки уничтожили 7 управляемых авиационных бомб, 6 ракет РСЗО Vampire чешского производства и 320 БПЛА.

Ранее ВСУ дронами атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР 22 мая. Тогда в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник. Пострадали 63 человека.

После произошедшего был введен режим ЧС регионального характера. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил атаку и назвал ее чудовищным преступлением украинских властей. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что все ответственные должны понести наказание за произошедшее. Владимир Путин приказал Минобороны РФ представить предложения по ответу на удар со стороны ВСУ.