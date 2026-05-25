В США женщина случайно проглотила наушник вместо таблетки

Жительница США Карли Беллмер случайно проглотила беспроводной наушник AirPod вместо таблетки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Star.

По словам женщины, она хотела выпить обезболивающее перед сном и держала таблетку в одной руке, а наушник – в другой. В итоге она перепутала их и проглотила гаджет.

Как сказано в материале, Беллмер не сразу осознала, что произошло. Она поняла, что устройство оказалось в желудке, когда услышала, как голосовое сообщение воспроизводится прямо у нее в животе.

Американка пробовала вызывать рвоту, однако ее попытки не увенчались успехом, поэтому пришлось обратиться за помощью врачей. Они провели рентген и обнаружили наушник.

В итоге устройство вышло естественным путем и не причинило женщине вреда. По словам Беллмер, она поделилась этой историей, чтобы такие случаи не происходили с другими людьми.

Ранее врачи Красногорской больницы помогли девушке, которая случайно проглотила швейную иглу. Инородный предмет оказался в желудке. Медики смогли достать его с помощью эндоскопического оборудования.

В подобных ситуациях специалисты рекомендовали не вызывать рвоту и не предпринимать каких-либо действий самостоятельно. Лучше незамедлительно обратиться за помощью.

