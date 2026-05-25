25 мая, 19:00

В мире

В США женщина случайно проглотила наушник вместо таблетки

Фото: 123RF.com/ababilhot

Жительница США Карли Беллмер случайно проглотила беспроводной наушник AirPod вместо таблетки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Star.

По словам женщины, она хотела выпить обезболивающее перед сном и держала таблетку в одной руке, а наушник – в другой. В итоге она перепутала их и проглотила гаджет.

Как сказано в материале, Беллмер не сразу осознала, что произошло. Она поняла, что устройство оказалось в желудке, когда услышала, как голосовое сообщение воспроизводится прямо у нее в животе.

Американка пробовала вызывать рвоту, однако ее попытки не увенчались успехом, поэтому пришлось обратиться за помощью врачей. Они провели рентген и обнаружили наушник.

В итоге устройство вышло естественным путем и не причинило женщине вреда. По словам Беллмер, она поделилась этой историей, чтобы такие случаи не происходили с другими людьми.

Ранее врачи Красногорской больницы помогли девушке, которая случайно проглотила швейную иглу. Инородный предмет оказался в желудке. Медики смогли достать его с помощью эндоскопического оборудования.

В подобных ситуациях специалисты рекомендовали не вызывать рвоту и не предпринимать каких-либо действий самостоятельно. Лучше незамедлительно обратиться за помощью.

