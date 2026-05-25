Минюст США счел недавнюю стрельбу у Белого дома попыткой убить Трампа

Фото: whitehouse.gov

Министерство юстиции Соединенных Штатов заявило, что считает произошедшую в субботу, 23 мая, стрельбу у Белого дома еще одной попыткой убийства президента Дональда Трампа. Об этом говорится в судебном документе, который оказался в распоряжении РИА Новости.

"Стрелок в очередной раз попытался убить президента, его семью и сотрудников на территории исторического комплекса Белого дома", – сказано в сообщении.

Неизвестный открыл огонь у Белого дома около 18:00 по местному времени (01:00 24 мая по московскому времени. – Прим.ред.) 23 мая. Правоохранительные органы выстрелили в вооруженного человека, он был смертельно ранен. Также известно, что в ходе случившегося пострадал случайный прохожий.

Трамп в этот момент был в Белом доме. Секретная служба уточняла, что ЧП никак не повлияло на его работу. СМИ сообщали, что стрелявшим оказался 21-летний Насир Бест. Предположительно, у него были психические отклонения, и он уже попадал в поле зрения полицейских.

Президент США поблагодарил сотрудников Секретной службы и полиции за профессиональную и оперативную работу. Американский лидер напомнил, что этот случай произошел спустя месяц после стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома.

За апрельской атакой стоял 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен, его задержали. Однако он не признал своей вины.

