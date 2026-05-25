25 мая, 20:28

Путин подписал закон о привлечении ВС РФ к защите арестованных за рубежом россиян

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, разрешающий применять Вооруженные силы России для защиты граждан в случае их ареста за рубежом. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, президент сможет направлять ВС РФ для защиты россиян в случае их уголовного или иного преследования иностранными и международными судами, наделенными полномочиями без участия России. Также государственные органы по решению президента смогут принимать меры для защиты граждан.

До этого Путин подписал закон, согласно которому к иностранным гражданам, служившим по контракту в составе ВС РФ, больше не смогут применять наказание в виде административного выдворения.

Вместо этого правонарушителям будут назначать штраф или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Однако если такой иностранный гражданин нарушит правила поведения на официальном спортивном мероприятии, то ему могут запретить их посещать на срок от 1 года до 7 лет.

властьполитикаобщество

