25 мая, 20:05

KNOP News: собака выстрелила из дробовика в женщину в американском штате Небраска

Фото: 123RF.com/interfectoremua

Собака случайно выстрелила из дробовика в прохожую в американском штате Небраска, сообщает местный телеканал KNOP News.

Уточняется, что хозяева питомца приехали к круглосуточному магазину в городе Скотсблафф на машине и оставили собаку в салоне вместе с заряженным дробовиком.

Пес начал перемещаться внутри автомобиля и в какой-то момент задел оружие, приведя его в действие. В итоге оказалась пробита дверь машины, а стоявшая на светофоре женщина получила рану руки. Полиция проводит расследование инцидента.

Ранее полиция города Катания на Сицилии зафиксировала на камере наблюдения собаку, которая выбрасывала мешки с мусором на обочину дороги. Правоохранители предположили, что хозяин питомца специально обучил его неправильно выбрасывать мусор, чтобы самому не попасть под камеры.

происшествияживотныеза рубежом

