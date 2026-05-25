Опасность БПЛА объявляли в Калининградской области

Опасность беспилотников была объявлена в Калининградской области. Об этом уведомила РСЧС по региону.

Кроме того, Росавиация объявила об ограничениях на маршрутах воздушного движения в аэропорту Храброво в Калининграде. Там временно не принимали и не выпускали самолеты.

При этом позднее беспилотная опасность была отменена, ограничения в аэропорту тоже сняли.

Ранее мужчина погиб в Грайвороне Белгородской области в результате атаки дрона на автомобиль. В результате удара машина загорелась, пожарные ликвидировали возгорание.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку БПЛА на Ярославль. В результате незначительное осколочное ранение получила местная жительница, от госпитализации женщина отказалась.

