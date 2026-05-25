25 мая, 21:19 (обновлено 25.05.2026 21:31)
Опасность БПЛА объявляли в Калининградской области
Опасность беспилотников была объявлена в Калининградской области. Об этом уведомила РСЧС по региону.
Кроме того, Росавиация объявила об ограничениях на маршрутах воздушного движения в аэропорту Храброво в Калининграде. Там временно не принимали и не выпускали самолеты.
При этом позднее беспилотная опасность была отменена, ограничения в аэропорту тоже сняли.
Ранее мужчина погиб в Грайвороне Белгородской области в результате атаки дрона на автомобиль. В результате удара машина загорелась, пожарные ликвидировали возгорание.
Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку БПЛА на Ярославль. В результате незначительное осколочное ранение получила местная жительница, от госпитализации женщина отказалась.