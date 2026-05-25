Удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске является преступлением, которое невозможно оправдать даже на Западе. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на AntiDiplomatico.

Автор материала подчеркнул, что действия украинских властей редко подвергают критике в западных СМИ и политической среде. В таких случаях нет взвешенной оценки.

"Но убийство детей во сне <…> и нанесение серьезных травм другим – это острая тема, реальность, которую у вас не получится сгладить на уровне повествования", – отмечается в сообщении.

Издание указало, что убийство мирных жителей ЛНР нельзя считать допустимым ответом в рамках конфликта. Автор статьи добавил, что трагедия может быть связана с общей политической ситуацией вокруг Украины.

ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находилось 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

В результате погиб 21 ребенок, более 60 детей получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

Владимир Путин осудил удар, подчеркнув, что никаких военных объектов рядом с общежитием колледжа нет, а данный удар не был случайным.

