Shaman на фоне посольства США пообещал раскрыть фамилии и "пролить правду"

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, выпустил новое видеообращение в своем телеграм-канале. Он заявил, что назовет фамилии и раскроет "секретную папку".

Артист записал видео на фоне здания посольства Соединенных Штатов в Москве. Сам Дронов при этом надел смокинг.

"Они хотели, чтобы я молчал. Привет, Россия. Это Shaman. Ко мне в руки попала папка со списком фамилий, и очень скоро я пролью свет правды", – сказал певец, при этом указывая на американское представительство.

О какой именно папке и о каких фамилиях идет речь, артист не уточнил.

Ранее Shaman привлек внимание публики другим видео. Перед концертом в Твери певец пришел в помещение, где было несколько его портретов, перед одним из них он остановился и перекрестился.

Shaman позже прокомментировал ситуацию. Он заявил, что "крестное знамя – это его вера" и за все он будет отвечать перед Богом.