25 мая, 18:55Шоу-бизнес
Shaman на фоне посольства США пообещал раскрыть фамилии и "пролить правду"
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, выпустил новое видеообращение в своем телеграм-канале. Он заявил, что назовет фамилии и раскроет "секретную папку".
Артист записал видео на фоне здания посольства Соединенных Штатов в Москве. Сам Дронов при этом надел смокинг.
"Они хотели, чтобы я молчал. Привет, Россия. Это Shaman. Ко мне в руки попала папка со списком фамилий, и очень скоро я пролью свет правды", – сказал певец, при этом указывая на американское представительство.
О какой именно папке и о каких фамилиях идет речь, артист не уточнил.
Ранее Shaman привлек внимание публики другим видео. Перед концертом в Твери певец пришел в помещение, где было несколько его портретов, перед одним из них он остановился и перекрестился.
Shaman позже прокомментировал ситуацию. Он заявил, что "крестное знамя – это его вера" и за все он будет отвечать перед Богом.