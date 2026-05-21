Новости

21 мая, 10:02

Шоу-бизнес

Лоза назвал неоправданной критику певца Shaman, перекрестившегося перед своим портретом

Фото: ТАСС/Антон Белицкий

Критика в отношении заслуженного артиста России, певца Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.), который перекрестился перед своими портретами до начала концерта в Твери, неоправданна, заявил музыкант Юрий Лоза в беседе с изданием "Абзац".

Он объяснил, что у каждого человека есть ритуалы, которые "каждый для себя" придумывает сам, и к ним не надо относиться как "к чему-то постыдному или неприличному". Артист также подчеркнул, что у людей бывают очень индивидуальные и личные ритуалы, например, кто-то "хватается за пуговицу", когда видит кошку, или плюет через плечо.

"Мне даже говорили некоторые артисты: "Если я рюмку коньяка не выпью, я на сцене ничего не могу сделать". То есть ему как-то надо расширить сосуды, чтобы он начал функционировать", – объяснил Лоза.

Кроме того, в музыкальном коллективе артиста участники также придерживаются своих традиций. По его словам, перед выступлением они могут заходить в туалет "и что-то там делать". Музыкант подчеркнул, что не знает, что они делают, однако ничего особенного в этом нет.

Ранее телеграм-каналы распространили кадры, на которых Shaman стоит в помещении возле своих портретов. Около одного из изображений певец остановился и перекрестился. Позже артист объяснил, что сделал это ради веры.

