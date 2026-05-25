Эксперт Бондарь: за оскорбительные надписи мелом на асфальте грозит штраф

Рисунок мелом на асфальте может обернуться административной или уголовной ответственностью, если человек изобразил оскорбительные надписи или картинки, сообщает "Абзац" со ссылкой на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

Важен не сам факт рисунка, а его содержание. По словам Бондаря, за нецензурные, оскорбительные изображения и фразы предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей или арест до 15 суток. Такие меры применяются к нарушителям с 16 лет. При меньшем возрасте обычно привлекают к ответственности родителей – им грозит штраф от 500 до 2 000 рублей или предупреждение.

"Кроме того, местные правила благоустройства нередко запрещают самовольное нанесение рисунков на дорожках и тротуарах. За несоблюдение этих норм тоже вводятся санкции", – пояснил Бондарь и отметил, что на уровне регионов страны могут действовать собственные составы нарушений.

В ряде случаев подобные действия могут расценить по статье 214 УК РФ ("Вандализм"). За порчу имущества в общественных местах возраст ответственности начинается с 14 лет. Нарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до 1 года или арест до 3 месяцев.

"При совершении группой лиц или по мотивам ненависти часть вторая статьи 214 УК РФ допускает ограничение свободы до 3 лет, принудительные работы до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок", – добавил эксперт.

При этом рисование экстремистских призывов могут трактовать по статье 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Это влечет за собой лишение свободы до 4 лет. Также возбуждение ненависти по статье 282 УК РФ грозит лишением свободы до 5 лет.

В это же время демонстрация запрещенной символики по статье 20.3 КоАП РФ может быть наказана штрафом до 1 000 рублей или арестом до 15 суток, подытожил эксперт.

Ранее специалисты рассказывали, что за рисунки на стенах лифта может грозить штраф до 40 тысяч рублей. В случае умышленной порчи имущества возможны и более строгие меры – вплоть до исправительных работ. Если из-за вандализма потребовался серьезный ремонт, ответственность может быть уголовной.

