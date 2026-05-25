Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 18:34

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Бондарь: за оскорбительные надписи мелом на асфальте грозит штраф

Эксперт рассказал, когда грозит штраф за рисунки мелом на асфальте

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Рисунок мелом на асфальте может обернуться административной или уголовной ответственностью, если человек изобразил оскорбительные надписи или картинки, сообщает "Абзац" со ссылкой на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

Важен не сам факт рисунка, а его содержание. По словам Бондаря, за нецензурные, оскорбительные изображения и фразы предусмотрен штраф от 500 до 1 000 рублей или арест до 15 суток. Такие меры применяются к нарушителям с 16 лет. При меньшем возрасте обычно привлекают к ответственности родителей – им грозит штраф от 500 до 2 000 рублей или предупреждение.

"Кроме того, местные правила благоустройства нередко запрещают самовольное нанесение рисунков на дорожках и тротуарах. За несоблюдение этих норм тоже вводятся санкции", – пояснил Бондарь и отметил, что на уровне регионов страны могут действовать собственные составы нарушений.

В ряде случаев подобные действия могут расценить по статье 214 УК РФ ("Вандализм"). За порчу имущества в общественных местах возраст ответственности начинается с 14 лет. Нарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до 1 года или арест до 3 месяцев.

"При совершении группой лиц или по мотивам ненависти часть вторая статьи 214 УК РФ допускает ограничение свободы до 3 лет, принудительные работы до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок", – добавил эксперт.

При этом рисование экстремистских призывов могут трактовать по статье 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Это влечет за собой лишение свободы до 4 лет. Также возбуждение ненависти по статье 282 УК РФ грозит лишением свободы до 5 лет.

В это же время демонстрация запрещенной символики по статье 20.3 КоАП РФ может быть наказана штрафом до 1 000 рублей или арестом до 15 суток, подытожил эксперт.

Ранее специалисты рассказывали, что за рисунки на стенах лифта может грозить штраф до 40 тысяч рублей. В случае умышленной порчи имущества возможны и более строгие меры – вплоть до исправительных работ. Если из-за вандализма потребовался серьезный ремонт, ответственность может быть уголовной.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика