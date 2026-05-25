25 мая, 18:03

Происшествия

Число погибших при атаке ВСУ на Рязань увеличилось до пяти человек

Фото: телеграм-канал Baza

Количество погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязань выросло до пяти человек. Об этом в беседе с ТАСС заявил губернатор Рязанской области Павел Малков.

"Пять человек погибли, в том числе, к сожалению, восьмилетняя девочка. Мы говорили про то, что погибли четверо, но вчера (24 мая. – Прим. ред.) скончалась еще одна пострадавшая", – указал глава региона.

Он объяснил, что медики сделали все возможное, но травмы оказались слишком серьезными и несовместимыми с жизнью.

ВСУ совершили атаку на Рязань 15 мая. Тогда были повреждены два многоэтажных жилых дома, также обломки беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий. Утверждалось, что всего область атаковали 99 вражеских дронов. Из-за налета БПЛА в городе вводился режим ЧС.

