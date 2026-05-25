25 мая, 19:44Транспорт
Путин подписал закон об упрощении оформления документов на пьяных водителей
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин подписал закон, сокращающий число составляемых документов во время задержания пьяных водителей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее при отстранении водителя с признаками опьянения от управления авто инспектор должен был заполнить от 3 до 5 документов. По новому закону сведения могут внести как в отдельный протокол, так и в акт медосвидетельствования, постановление по делу или иные процессуальные документы.
Новые правила распространяются и на процедуру задержания автомобиля. Запись может делаться в протоколе об административном правонарушении или определении о возбуждении дела.
Ранее стало известно, что с 1 марта 2027 года в России расширяется перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. По новым правилам права будут признаваться недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.
"Новости дня": рейд на велокурьеров провели сотрудники ГИБДД в Москве