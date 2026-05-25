Путин подписал закон об упрощении оформления документов на пьяных водителей

Владимир Путин подписал закон, сокращающий число составляемых документов во время задержания пьяных водителей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее при отстранении водителя с признаками опьянения от управления авто инспектор должен был заполнить от 3 до 5 документов. По новому закону сведения могут внести как в отдельный протокол, так и в акт медосвидетельствования, постановление по делу или иные процессуальные документы.

Новые правила распространяются и на процедуру задержания автомобиля. Запись может делаться в протоколе об административном правонарушении или определении о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2027 года в России расширяется перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. По новым правилам права будут признаваться недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

