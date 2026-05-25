X5 уволила сотрудника, устроившего ДТП с авто экс-футболиста "Спартака" Прудникова

Ретейлер X5 уволил управляющего директора подразделения "Х5 Транспорт" Кирилла Кузьменко после того, как тот на Porsche врезался в машину Voyah экс-футболиста "Спартака" Александра Прудникова. Информацию об этом распространила сама компания.

ДТП произошло в воскресенье, 24 мая, в Москве. Автомобиль экс-нападающего красно-белых столкнулся с другой машиной, за рулем которого находился Кузьменко, после чего перевернулся. По данным столичного главка МВД, в результате аварии пострадал один человек.

"Компания немедленно приняла решение о прекращении трудовых отношений с Кириллом Кузьменко", – говорится в заявлении.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали Сергея Корнилова, являющегося сыном покойного бизнесмена, который устроил резонансное ДТП. Столкновение произошло 20 мая на Похвалинском съезде. Водитель Mercedes, выехав на встречную полосу, врезался в Kia, которую от удара развернуло на Nissan. При этом в ходе случившегося никто не пострадал, а машины получили механические повреждения.

После аварии Корнилов заявил, что чувствует себя "лучше не бывает", а также сказал, что собирается приобрести новую машину. В отношении водителя было составлено четыре протокола об административных правонарушениях, а также возбуждено два уголовных дела.

Позднее он записал видеоролик, в котором принес извинения за свое поведение и случившееся. На данный момент молодой человек находится в реабилитационном центре.