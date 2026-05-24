Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 17:38

Происшествия

Экс-футболист "Спартака" Прудников попал в ДТП в центре Москвы

Фото: телеграм-канал Mash

Экс-игрок "Спартака" Александр Прудников попал в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает ИС "Вести".

По предварительным данным, машина Прудникова марки Voyah столкнулась с иномаркой Porsche, после чего первое транспортное средство перевернулось. В момент ДТП экс-футболист находился за рулем автомобиля. Однако сам спортсмен опроверг эту информацию в беседе с РИА Новости. При этом он отметил, что машина принадлежит ему. Сейчас спортсмен находится на месте аварии.

В пресс-службе ГУ МВД России по столице факт ДТП подтвердили агентству. Однако ведомство не озвучило, кто пострадал. По их сведениям, авария произошла днем 24 мая на Мичуринском проспекте. В результате травмы получил один человек.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП, место аварии оцеплено. В свою очередь, как сообщает агентство, водитель Porsche отказался проходить медосвидетельствование на месте происшествия.

"Я не буду ничего подписывать, вот мои документы. Поехать – можем", – заявил автомобилист.

Прудников играл за футбольный клуб "Спартак", а также за "Динамо", "Рубин", "Анжи" и некоторые другие команды.

Ранее 6 человек, в том числе один ребенок, получили травмы в результате ДТП с участием пассажирской "Газели" и "Камаза" в Дагестане. Их госпитализировали.

Инцидент произошел 24 мая в населенном пункте Кульбез Кизилюртовского района. Всего в "Газели" ехало 10 человек, в том числе двое детей. В связи с ДТП организована проверка, в рамках которой будет дана оценка соблюдению требований закона об организации пассажирских перевозок.

Авария на Мичуринском проспекте произошла с участием футболиста "Спартака"

Читайте также


происшествияспортДТПгород

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика