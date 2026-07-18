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18 июля, 22:48

Культура

Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Российский журналист и телеведущий Сергей Шолохов скончался на 68-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил его пасынок, музыкант Всеволод Москвин.

О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно, уточнил он.

Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, затем аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, став кандидатом искусствоведения.

В 1987 году он начал работать редактором отдела кино на Ленинградском телевидении. Известность ему принесла программа "Пятое колесо". Один из ее выпусков 1991 года вошел в историю телевидения как "Ленин – гриб". Благодаря Шолохову и гостю его передачи музыканту Сергею Курехину эта фраза стала одним из первых российских мемов.

С 1991 Шолохов был автором и ведущим программы "Тихий дом". В разные годы он был заместителем председателя ГТРК "Петербург – Пятый канал", приглашенным научным сотрудником Гарвардского университета и руководителем продюсерского центра "Петербург – Культура", который занимался созданием телепередач и документальных фильмов.

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