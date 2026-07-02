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02 июля, 14:34

Общество

Умер журналист Forbes Сергей Мингазов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/sergeimingazov

Журналист Forbes Сергей Мингазов умер в ночь на 2 июля после борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщается на сайте издания.

Редакция издания назвала его блестящим профессионалом, добрым и невероятно сильным человеком. Мингазов до конца верил, что сможет победить недуг, а также работал почти до последних дней, несмотря на диагноз.

Мингазову было 57 лет. Его стаж в журналистике превышал 30 лет. За годы карьеры он возглавлял дальневосточное бюро "Коммерсанта", работал корреспондентом ТАСС в Хабаровске, был ночным редактором новостей в Forbes, а также сотрудничал с "Ведомостями" и "Комсомольской правдой".

В апреле 2024 года Мингазова задержали по делу о размещении недостоверных сведений о российской армии по мотивам ненависти или вражды. Основанием послужил репост, который тот сделал в свой телеграм-канал, опубликовав информацию о событиях в Буче.

В феврале 2025 года суд назначил ему штраф в 700 тысяч рублей. Однако прокуратура посчитала наказание слишком мягким и добилась пересмотра дела. Несмотря на лечение, в котором нуждался Мингазов, добиться приостановки судебного разбирательства не удалось.

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