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17 августа, 12:16

Происшествия

В Шереметьево у россиянки обнаружили незадекларированные украшения на 7 млн руб

Фото: customs.gov.ru

В столичном аэропорту Шереметьево таможенники задержали пассажирку с незадекларированными ювелирными изделиями на сумму более 7 миллионов рублей. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу ФТС России.

Украшения нашли у 40-летней россиянки, которая вернулась из Гонконга. Ее остановили в "зеленом" коридоре в рамках выборочного контроля. Металлодетектор показал, что под одеждой находятся украшения. Женщина соединила 5 браслетов Van Cleef&Arpels и надела их на шею как колье.

Также у нее были найдены серьги, кольца и браслеты Bulgari, Cartier и Messika. Кроме того, в багаже россиянка пыталась провезти 10 браслетов, 10 пар серег, кольцо и 3 цепочки с кулонами указанных брендов.

Сама пассажирка заявила, что приобрела изделия для себя и своих близких. Проведенная экспертиза показала, что украшения выполнены из золота 750-й пробы, платины 950-й пробы и серебра 925-й пробы. Также в них были бриллианты, перламутр, фианиты, сердолик и оникс.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее сотрудники таможни в аэропорту Домодедово обнаружили у россиянина 3 сумки Hermes общей стоимостью 6,2 миллиона рублей. Пассажир заявил, что не знал, что конкретно перевозил в переданных ему в Дубае пакетах. Он также признался, что не был знаком с таможенными требованиями.

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