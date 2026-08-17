В России набирает популярность тренд на "эльфийские" уши

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В России растет интерес к изменению формы ушных раковин и "эльфийским" ушам, рассказала телеканалу "360" кандидат медицинских наук, пластический и челюстно-лицевой хирург Института пластической хирургии и косметологии Герля Асирова.

Она объяснила, что запросы пациентов касаются не только увеличения проекции уха, но и изменения формы завитка. Они просят сделать верхнюю треть ушной раковины более острой и треугольной. Многие также хотят подчеркнуть оттопыренность, придав таким образом лицу более детские черты.

В России такой тренд уже существует, но большинство подобных обращений пока приходится на косметологов и специалистов по пирсингу.

Тем не менее спрос на классическую отопластику остается стабильным. Асирова отметила, что выполняет около 150–200 эстетических операций в год. Среди пациентов выделяются две основные группы: дети, которым хотят устранить оттопыренность ушей, и взрослые, стремящиеся восстановить естественную форму после предыдущих вмешательств или возрастных изменений.

Для коррекции используются местные ткани или собственный реберный хрящ. Последний позволяет сформировать более сложную форму, но требует дополнительного разреза. Применение искусственных имплантатов связано с риском осложнений и отторжения инородного материала.

Увеличение проекции уха можно скорректировать и вернуть прежнюю степень прилегания. Восстановить удаленный для создания "эльфийской" формы участок хряща значительно сложнее из-за формирования рубцовой ткани.

Ранее пластический хирург Олег Снигирь рассказывал, что мужчины в России начали чаще уменьшать грудь и менять форму ушей. При этом пациенты просят максимально естественный результат – они хотят вернуть комфорт в общении, спорте или ношении любимой одежды, а не "переделать себя".

